Илон Маск вернулся в тройку богатейших людей мира

Глава Tesla Илон Маск за день разбогател на 7,6 миллиарда долларов и попал в тройку самых богатых людей в мире. Сейчас его состояние оценивается в 110 миллиардов долларов. Он вытеснил из топ-3 главу Facebook Марка Цукерберга (104 миллиарда долларов).

По данным Bloomberg Billionaires Index, первое и второе место сохранили за собой глава Amazon Джефф Безос (185 миллиардов) и основатель Microsoft Билл Гейтс (129 миллиардов) соответственно.

Вернуться в тройку лидеров Маск смог после роста акций в ходе торгов 17 ноября. Их стоимость увеличилась на девять с лишним процентов до 444,47 долларов за единицу. Причиной скорее всего стала информация о том, что компания Маска в декабре войдет в индекс S&P 500. В список из 505 избранных компаний, которые торгуются на фондовых биржах США.

Из топ-3 богатейших людей мира Илон Маск выбыл 8 сентября, когда акции его компании потеряли в цене 20%. Убыток оценивался в 16,3 миллиарда долларов.