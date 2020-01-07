Илон Маск станцевал на презентации в Шанхае. Видео

Завод Tesla в Китае построили в рекордные сроки. Запуск производства нового внедорожника позволит нарастить производство на предприятии в Поднебесной до 250 тысяч электрокаров в год. Model Y впервые показали в марте 2019 года. Теперь этот внедорожник начнут собирать и в Китае.

Компанию Tesla основали в 2003 году. Раньше она раньше называлась Tesla Motors. Первый электромобиль, который создал Маск и его компаньоны назывался Tesla Roadster. Люди впервые смогли увидеть его спустя три года после основания компании — в 2006 году.

Также 7 января еще одна компания Маска — SpaceX — успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Ракета Falcon 9 с космическими аппаратами на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.