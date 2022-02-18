Илон Маск сравнил канадского премьера с Гитлером. От него потребовали извинений

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сравнил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с Гитлером на фоне протестов дальнобойщиков. Американский еврейский комитет потребовал от бизнесмена извинений.

Скандал начался поле очередной публикации Маска в Twitter. Американец выложил в соцсети фотографию Гитлера с надписью: «Прекратите сравнивать меня с Джастином Трюдо. У меня был бюджет». Считается, что своим постом Маск хотел поддержать протестующих в Канаде дальнобойщиков.

Бизнесмен опубликовал фотографию 16 февраля, но на следующий день удалил свой пост. Сравнение Трюдо с Гитлером вызвало бурную реакцию как пользователей, так и политиков. Американский еврейский комитет потребовал от Маска немедленных извинений, сообщило агентство Reuters. Министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань назвал публикацию американца шокирующей.

«Позвольте мне напомнить вам, за что выступают Канада и канадцы. Канадцы ценят стабильность, предсказуемость и уважение к верховенству закона. Мы всегда будем отстаивать эти ценности», — заявил он в Twitter.

Маск пока никак не отреагировал на критику в вой адрес, при этом он написал, что причины ненавидеть запоминаются лучше, чем поводы любить.