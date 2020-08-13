Илон Маск спросил пользователей Сети, чем может помочь белорусам

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск спросил в Twitter, чем может помочь жителям Белоруссии.

Уточняется, что один из пользователей социальной сети опубликовал запись, в которой рассказал о протестах, «нечестных выборах и насилии со стороны представителей власти в республике». Помимо прочего, он прикрепил видео происходящих в стране беспорядков.

Автор поста отметил Илона Маска, а также бизнесмена Билла Гейтса, призвав их повлиять на происходящее в стране, так как их слова имеют авторитет для общества. Маск отреагировал на обращение, заявив, что ему тяжело слышать о такой ситуации, пишет «Газета.ру».

«Тяжело слышать об этом. Что мы можем сделать, чтобы помочь?» — написал предприниматель.

Напомним, что после прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии граждане республики устраивают массовые протесты. Они не согласны с предварительными итогами, согласно которым Лукашенко набрал более 80% голосов.