Илон Маск снес ограждение в момент поездки на Cybertruck. Видео

За первой поездкой главы Теslа Илона Маска на пикапе Cybelsrtruck следили папарацци и обычные прохожие. Кому-то из них удалось заснять, как машина снесла столбик ограждения в Малибу. Видео уже опубликовано на YouTube.

Как сообщил портал TMZ, Маск приехал в ресторан в компании актера Эдварда Нортона. Однако уже после ужина, выезжая с парковки, Маск задел и сбил задним колесом столбик ограждения.

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Презентация пуленепробиваемого электропикапа Cybertruck прошла в конце ноября. Корпус машины сделан из сверхпрочной стали, а стекла бронированы.

Во время мероприятия произошел казус. Когда представители Теslа демонстрировали возможности автомобиля и били по нему кувалдой, стекло пуленепробиваемого Cybertruck треснуло. Тем не менее это не повлияло на ажиотаж вокруг новинки. Как сообщил сам Илон Маск, после показа компания получила более 140 тысяч заказов на футуристический пикап.