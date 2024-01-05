Мир 05 января 2024, 02:48 Илон Маск сделал ироничное заявление о вторжении в Россию Маск: вторжение в Россию всегда было плохой затеей Unsplash

Читать 360tv в

Вторжение в Россию было плохой идеей, поэтому не стоит этого делать. Такой комментарий написал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х.

Бизнесмен оставил комментарий под записью, где автор высмеивает нападение Наполеона Бонапарта на Россию в 1812 году. Тогда французская армия сбежала, как только наступила зима. Автор публикации написал, что Наполеон оказался «не таким уж и умным».

Реклама

Маск иронично отреагировал на запись. Он опубликовал смеющийся смайлик и написал, что вторжение в Россию — плохая идея, вне зависимости от времени года.

«Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей», — написал миллиардер.

Самой большой опасностью человечества Маск назвал проблему с демографией. Особенно на фоне появления проблем с рождаемостью в некоторых странах. Американский предприниматель также не исключил, что наступивший 2024 год окажется еще более безумным, чем предыдущий.

Социальная сеть X подешевела на 71,5% после того, как Маск купил ее. Падение стоимости площадки связывают с антисемитскими высказываниями бизнесмен, из-за которой от сотрудничества с соцсетью отказывается все больше рекламодателей.