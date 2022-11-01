Илон Маск решил монетизировать Twitter | 360°

Мир 01 ноября 2022, 22:52 Илон Маск решил монетизировать Twitter Новый владелец Twitter Илон Маск решил ввести плату за верификацию в соцсети Souvik Banerjee/Unsplash

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Американский миллиардер Илон Маск, купивший социальную сеть Twitter, решил заработать на ней. Предприниматель предложил ввести ежемесячную плату в размере восьми долларов (почти 500 рублей) за верификацию аккаунтов, сообщил РБК.

Генеральный директор SpaceX и Tesla предложил способы монетизации своей новой покупки.

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«Нынешняя система лордов и крестьян для тех, у кого есть „голубая метка“ или ее нет, — полная ерунда. Власть народу — за восемь долларов в месяц», — заявил предприниматель.

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За дополнительную плату пользователям социальной сети могут получить ряд возможностей. Среди них — публикация длинных видеозаписей, а также минимизация рекламы.

После завершения сделки по приобретению Twitter зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал Илону Маску изменить социальную сеть в лучшую сторону. Политик призвал американского предпринимателя покончить с «идеологической диктатурой», а также завязать с бизнесом Starlink на Украине.

Предприниматель же назвал себя «оператором горячей линии для жалоб на Twitter», а еще неделю назад представлялся «шефом» соцсети.