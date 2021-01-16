Илон Маск разочаруется в Житомире

Основателя американской компании SpaceX Илона Маска ничто не заинтересует в Житомире. Так посчитали власти этого города на Украине, рассказал глава комиссии по гуманитарным вопросам Житомирского областного совета Александр Савченко.

В день рождения Сергея Королева 12 января президент Украины Владимир Зеленский пригласил Маска в музей космонавтики на родине главного конструктора ракетно-космической техники.

«Президент пригласил Илона Маска на 12 апреля (День космонавтики — прим. ред.). Что вы покажете Маску в Житомире? Не в музее [космонавтики], а в Житомире. Человек же, наверное, образованный, человек XXIII века, он живет уже по своим меркам, что он, будет только в музее ходить?» — слова Савченко привело местное издание «Житомир.Info».

По его словам, все достижения советской космонавтики, как правило, украдены в Америке. Он напомнил о процессе, в рамках которого осудили десятки разведчиков. Глава комиссии заявил, что он не умаляет заслуги Королева. Конструктор все правильно освоил и выдвигал идеи, как и у Циолковского.

«Поэтому он (Маск — прим. ред.) посмотрит на это все — его это не интересует, его интересует перспектива», — подытожил Савченко.

Под руководством Королева в СССР в 1950-1960-х годах была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли. Кроме того, в космос полетел первый человек, первая автоматическая станция достигла Луны, а еще человек вышел в открытый космос.