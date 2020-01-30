Илон Маск разбогател на $2,3 млрд за час

Как следует из материалов агентства, стоимость акций Tesla к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже составляла 580,99 долларов за штуку. Это на 14,09 доллара или на 2,49% больше, чем при старте торгов. Позже акции Tesla подросли еще на 12% и стали котироваться по цене в 649 долларов за штуку. В итоге состояние Маска выросло до 36 миллиардов долларов, из них 14,6 миллиарда — доля Маска в компании Space X.

По сведениям Forbes, еще накануне состояние Маска оценивалось в 32 миллиарда долларов. С этими активами предприниматель занимал 28 место в списке самых состоятельных людей мира. Теперь Маск подвинул остальных толстосумов и пробрался на 23 место рейтинга.

Акции Tesla неуклонно растут в цене начиная с осени 2019 года. В ноябре состояние Маска увеличилось на два миллиарда долларов — как раз после того, как компания подбила итоги III квартала 2019 года. К концу ноября Маск сообщил, что его компания получила 146 тысяч заказов на новинку — угловатый электропикап Cybertruck. К слову, для этой разработки уже даже создали концепт герметичного и вечного автономного гаража — на случай апокалипсиса.