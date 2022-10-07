Илон Маск рассказал о «целительном» эффекте постов в Twitter | 360°

Мир 07 октября 2022, 22:36 Поделиться Telegram

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Viber Илон Маск рассказал о «целительном» эффекте постов в Twitter Бизнесмен Илон Маск заявил, что посты в Twitter оказывают на него «целительный» эффект Joshua Hoehne/Unsplash. com

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Американский миллиардер рассказал, почему любит высказываться на самые обсуждаемые темы в Twitter. В интервью изданию Financial Times он заявил, что публикации в социальной сети оказывают на него «целебный» эффект.

«Самовыражение в Twitter кажется мне в каком-то роде целительным. Это способ донести идеи до публики», — отметил предприниматель.

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Ранее основатель компаний SpaceX и Tesla порассуждал на тему того, как можно разрешить украинский конфликт. По мнению Маска, мира можно достичь всего за четыре шага. Первый — признать российский статус Крыма. Второй — обеспечить полуостров водой. Третий — провести референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях еще раз. Четвертый — закрепить за Украиной нейтральный статус. Идея предпринимателя вызвала бурю обсуждений.

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Позицию пришлось донести до американского сенатора Линдси Грэма. Маск объяснил ему, что в восточных регионах Украины люди отдают предпочтение России.

Прошелся миллиардер и по президенту США Джо Байдену. Он заявил, что политик слишком стар, чтобы баллотироваться на очередной срок. По мнению Маска, преклонный возраст станет помехой для осуществления полномочий главы государства.

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