Мир 09 сентября 2023, 07:32 Илон Маск рассказал, какую уязвимость США раскрыл украинский конфликт Илон Маск: украинский конфликт выявил медленный темп производства оружия в США Flickr

Читать 360tv в

Украинский конфликт показал, что одной из уязвимостей США стало медленное производство вооружений. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter).

Такое заявление бизнесмен сделал в связи с призывом оборонной компании Anduril Industries к преобразованию военного потенциала США с помощью создания новой группы предприятий ВПК.

Реклама

По мнению Маска, создать прототип намного легче, чем запустить полноценное производство.

«Любой конкретный конфликт сводится к количеству боевых единиц, умноженному на соотношение потерь. Военная уязвимость США в первую очередь связана с медленными темпами производства, как мы наблюдаем на Украине», — отметил бизнесмен.

Ранее Илон Маск опроверг сообщения о распространении российской пропаганды в его соцсети.

Подробно о жизни предпринимателя рассказал в своей книге писатель Уолтер Айзексон. Автор перечислил в ней важнейшие вехи жизни Илона Маска и показал закулисный взгляд на идею предпринимателя выкупить и возглавить социальную сеть Twitter.