09 сентября 2023, 07:32
Илон Маск рассказал, какую уязвимость США раскрыл украинский конфликт
Илон Маск: украинский конфликт выявил медленный темп производства оружия в США
Украинский конфликт показал, что одной из уязвимостей США стало медленное производство вооружений. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter).
Такое заявление бизнесмен сделал в связи с призывом оборонной компании Anduril Industries к преобразованию военного потенциала США с помощью создания новой группы предприятий ВПК.
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По мнению Маска, создать прототип намного легче, чем запустить полноценное производство.
«Любой конкретный конфликт сводится к количеству боевых единиц, умноженному на соотношение потерь. Военная уязвимость США в первую очередь связана с медленными темпами производства, как мы наблюдаем на Украине», — отметил бизнесмен.
Ранее Илон Маск опроверг сообщения о распространении российской пропаганды в его соцсети.
Подробно о жизни предпринимателя рассказал в своей книге писатель Уолтер Айзексон. Автор перечислил в ней важнейшие вехи жизни Илона Маска и показал закулисный взгляд на идею предпринимателя выкупить и возглавить социальную сеть Twitter.
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