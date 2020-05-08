Илон Маск рассказал, как произносить имя его сына

По словам Маска, большую часть имени придумала мать ребенка, канадская певица Граймс. Переменная X (икс) произносится по-английски как «экс». Лигатура Æ читается «эш». А A-12 как «эй-твелв».

Маск пояснил, что сам придумал последний компонент имени. Это самолет-разведчик Lockheed A-12, также известный под названием «Архангел». Он является предшественником высокоскоростного высотного разведчика SR-71 Blackbird и, по словам Маска, «самым крутым самолетом всех времен».

Таким образом, имя читается как Экс Эш Эй-Твелв или Экс Эш Аркэнджел-Твелв. Маск так и не произнес его целиком.

Ребенок родился в Калифорнии. По законам штата, имена детей при регистрации не могут содержать цифр, лигатур, умлаутов и других знаков, которых нет в английском алфавите. Поэтому, вероятно, Маску и его спутнице придется вписать в документы какое-то другое имя.