Илон Маск раскритиковал действия Федеральной резервной системы США | 360°

Мир 20 октября 2022, 03:14 Илон Маск раскритиковал действия Федеральной резервной системы США Предприниматель Илон Маск назвал учетную ставку ФРС США завышенной РИА «Новости»

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Американский предприниматель Илон Маск возмутился действиями Федеральной резервной системы (ФРС) США, выступая на презентации результатов компании Tesla за последний квартал. Он назвал текущие учетные ставки завышенными, написал CNBC.

«ФРС поднимает учетные ставки больше, чем это необходимо», — заявил Маск.

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Предприниматель считает, что в скором времени ФРС поймет это, и ставки вновь опустят.

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Маск также оценил состояние экономики в Северной Америке. Он назвал его «довольно хорошим» в сравнении с европейскими странами, которые столкнулись с энергетическим кризисом, и Китаем, который испытывает трудности с рынком недвижимости.

Кроме этого, владелец Tesla прокомментировал предстоящее приобретение Twitter. Он сказал, что «долгосрочный потенциал этой соцсети на порядок превышает ее текущую стоимость». Правда, долгое время, по словам бизнесмена, Twitter находится в упадке.