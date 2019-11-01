Илон Маск проверил на прочность солнечные панели от Tesla при помощи тыквы

Основатель компании Tesla Илон Маск в прошедший Хэллоуин устроили испытание на прочность для солнечных панелей собственного производства. Видео с экспериментом он опубликовал на своей странице в Twitter.

На появившихся кадрах видно, что сам Маск находится на крыше дома. Он сбрасывает вниз тыкву, которая падает на лежащую внизу солнечную батарею и разлетается на куски. В продолжении видео съемка сняла падение плода. Судя по результатам, солнечные панели не пострадали.

В комментариях между тем собрались пользователи, которые поздравили Илона Маска с наступившим Хэллоуином. Но, как всегда, не обошлось и без шуток. Пользователи предположили, какой костюм может выбрать создатель Tesla для предстоящего праздника.

«Tesla готовится к Хэллоуину».

Другие пользователи напомнили Маску о его другом детище Space X, которая готовит пилотируемый полет на Луну.

Источник фото: Twitter.com

«С праздником Хэллоуина, Илон, надеюсь, он пройдет отлично».

Напомнили Маску и о барабанщике Джимми Чемберлене из группы Smashing Pumpkins (в переводе «Разбитые тыквы»).

Не обошлось и без автомобиля Tesla с «тыквенной» аэрографией.