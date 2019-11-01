Илон Маск проверил на прочность солнечные панели от Tesla при помощи тыквы
На появившихся кадрах видно, что сам Маск находится на крыше дома. Он сбрасывает вниз тыкву, которая падает на лежащую внизу солнечную батарею и разлетается на куски. В продолжении видео съемка сняла падение плода. Судя по результатам, солнечные панели не пострадали.
В комментариях между тем собрались пользователи, которые поздравили Илона Маска с наступившим Хэллоуином. Но, как всегда, не обошлось и без шуток. Пользователи предположили, какой костюм может выбрать создатель Tesla для предстоящего праздника.
«Tesla готовится к Хэллоуину».
Другие пользователи напомнили Маску о его другом детище Space X, которая готовит пилотируемый полет на Луну.
«С праздником Хэллоуина, Илон, надеюсь, он пройдет отлично».
Напомнили Маску и о барабанщике Джимми Чемберлене из группы Smashing Pumpkins (в переводе «Разбитые тыквы»).
Не обошлось и без автомобиля Tesla с «тыквенной» аэрографией.