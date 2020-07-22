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    22 июля 2020, 13:09

    Илон Маск прокомментировал захват заложников в Луцке

    Андрей Иванов

    Американский инженер и предприниматель Илон Маск прокомментировал в Twitter новость о захвате заложников в центре Луцка. Он написал под твитом издания The New York Times, что это просто еще один день 2020 года.

    «Обычный день 2020 года», — прокомментировал Маск события, которые развернулись во вторник, 21 июля, в центре Луцка.

    21 июля Максим Кривош захватил автобус с заложниками на Театральной площади Луцка. Он потребовал, чтобы представители украинской власти и бизнеса записали и опубликовали видеообращения, в которых назвали бы себя «террористами в законе». Президент Украины Владимир Зеленский выполнил личное требование террориста и призвал всех посмотреть фильм «Земляне» 2005 года.

    Спустя несколько часов переговоров Кривош освободил несколько заложников. Позже силовики его обезвредили. Погибших и пострадавших нет. По факту произошедшего в Луцке возбудили два уголовных дела. Злоумышленника обвиняют в захвате заложников, теракте, посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обращении с оружием.

    Новости SMI.FM