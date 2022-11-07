Илон Маск призвал голосовать за республиканцев | 360°

Мир 07 ноября 2022, 21:22 Илон Маск призвал голосовать за республиканцев Предприниматель Маск призвал независимых избирателей проголосовать за республиканцев Pxhere

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Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск посоветовал американцам без партийной аффилиации отдать свой голос на предстоящих выборах в конгресс США за республиканцев. В своем аккаунте в соцсети он объяснил свой призыв тем, что это поможет уравновесить демократическую администрацию.

«Независимо мыслящим избирателям: разделение полномочий ограничивает худшие из крайностей обеих партий. Поэтому я рекомендую голосовать за республиканский конгресс с учетом того, что президент — демократ», — написал предприниматель.

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По мнению французского полковника в отставке Жака Огара, если на выборах в конгресс США победит Республиканская партия, то она сможет подтолкнуть Украину к переговорам с Россией. В случае победы республиканцы затормозят оказываемую Киеву помощь, объяснил он. А если Штаты не будут предоставлять Украине необходимую военную поддержку, то киевские власти окажутся вынуждены сесть за стол переговоров.

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Промежуточные выборы в американский конгресс начнутся во вторник, 8 ноября. Эксперты сходятся во мнении, что большинство могут получить республиканцы.