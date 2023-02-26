Мир 26 февраля 2023, 05:44 Илон Маск признал, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот Илон Маск заявил, что у него нет сомнений о госперевороте на Украине YouTube

Читать 360tv в

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, заявил американский миллиардер Илон Маск. Таким образом он прокомментировал публикацию одного из пользователей Twitter, поделившегося выдержкой из статьи профессора Джона Миршаймера, который считал, что свержение президента Виктора Януковича на Украине стало «последней каплей» для России.

«Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был», — написал в Twitter Маск.

Реклама

В ноябре 2013 года сторонники интеграции с Евросоюзом заняли майдан Незалежности в Киеве. Это произошло сразу после объявления властями решения о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже эта площадь стала местом столкновения силовиков и националистов, что привело к многочисленным жертвам.

Реклама

Уже в феврале 2014 года депутаты Рады отстранили Виктора Януковича от власти. Он был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. После переворота на Украине состоялись выборы, президентом стал поддерживавший крепкие связи с Западом Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства чиновников, работавших при Януковиче.