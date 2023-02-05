Мир 05 февраля 2023, 15:52 Илон Маск потроллил Китай после уничтожения аэростата в небе над США Предприниматель Маск посмеялся над аэростатом из Китая после уничтожения военными США flickr

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Бизнесмен Илон Маск посмеялся над уничтоженным американскими военными китайским аэростатом в небе над США. В Twitter он опубликовал мем по мотивам мультсериала «Вверх».

Twitter

На картинке Маск показал военный истребитель, который наносит удары по разноцветным воздушным шарам, благодаря которым главный герой мультфильма поднимался в небо.

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В начале недели в небе над США появился таинственный белый воздушный шар. Пентагон предположил, что он является китайским разведывательным беспилотным аппаратом, власти начали за ним следить.

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Позднее Китай признал, что зонд принадлежит ему, но пояснил, что аппарат выполнял исключительно метеорологические функции, но сбился с курса и оказался воздушном пространстве США.

В ночь на 5 февраля американские военные сбили аэростат ракетой наземного базирования. Пентагон объяснил, что воздушный шар выполнял наблюдение за стратегическими объектами, непосредственный приказ устранить угрозу отдал президент страны Джо Байден.