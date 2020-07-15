Илон Маск пообещал поддержать Канье Уэста в президентской гонке

Сначала он удалил свой твит, в котором поддержал исполнителя после того, как тот заявил, что вакцина — это «отметины дьявола», а центры планирования семьи — расистские организации. «Канье после объяснил мне, что имел в виду, и в этом больше смысла, чем многие, в том числе я, думали», — пояснил Маск. Он добавил, что готов поддержать Уэста на выборах в 2024 году.