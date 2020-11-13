Илон Маск получил одновременно положительный и отрицательный результат теста на COVID-19

Бизнесмен Илон Маск рассказал, что за один день сдал четыре теста на коронавирус. Два из них показали отрицательный результат, еще два оказались положительными.

«Какая-то чушь происходит. Сегодня тестировался на COVID четыре раза. [Результаты] двух тестов пришли отрицательные, двух — положительные. Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра. Экспресс-тест на антигены [компании] BD [Becton, Dickinson and Company]».

В комментариях его стали спрашивать, есть ли у него какие-то симптомы COVID-19. Некоторые согласились с Маском в том, что экспресс-тесты неэффективны.

Один из пользователей, под ником @BittBurger, попросил Маска не будоражить общественность такими заявлениями. Ведь, как известно, любой тест не может быть на 100% точным.

«Это называется наука, Илон. Даже тесты на ВИЧ не на 100% точны. <…> Не подпитывайте глупых людей новыми теориями заговора», — написал @BittBurger.

Соединенные Штаты являются лидером по числу инфицированных. Новый антирекорд США установили 12 ноября. Тогда за сутки выявили более 140 тысяч новых случаев коронавируса. Всего в стране COVID-19 заболели свыше десяти миллионов жителей.