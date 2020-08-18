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    18 августа 2020, 08:29

    Илон Маск получил четвертое место в рейтинге самых богатых людей мира

    Дарья Бунякова

    Всего за сутки рост стоимости акций Tesla принесли генеральному директору компании Илону Маску 7,8 миллиарда долларов. Это привело бизнесмена на четвертое место рейтинга богатейших людей по версии Bloomberg.
    Илон Маск получил четвертое место в рейтинге самых богатых людей мира

    Маску удалось обойти генерального директора группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно, чье состояние оценивается в 84,6 миллиарда долларов. Главе Tesla же удалось заработать 84,8 миллиарда долларов. Эта сумма меньше на 15 миллиардов, чем у основателя Facebook Марка Цукерберга. Он находится на третьем месте рейтинга.

    Возглавляет список глава Amazon Джефф Безос. Состояние бизнесмена оценивается в 188 миллиардов долларов. Сразу за ним идет сооснователь Microsoft Билл Гейтс, которому удалось собрать сумму в 121 миллиард долларов.

    Всего Илону Маску удалось за этот год увеличить свое состояние на 57,2 миллиарда долларов. Вечером 17 августа акции компании-производителя автомобилей Tesla подскочили более чем на 10%. На торгах в США за одну акцию просили 1,8 тысячи долларов. Такая сумма стала абсолютным рекордом для американской компании. Бумаги Tesla подорожали на фоне ожидания роста спроса на машины компании на китайском рынке.

    Новости SMI.FM