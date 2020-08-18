Илон Маск получил четвертое место в рейтинге самых богатых людей мира

Маску удалось обойти генерального директора группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно, чье состояние оценивается в 84,6 миллиарда долларов. Главе Tesla же удалось заработать 84,8 миллиарда долларов. Эта сумма меньше на 15 миллиардов, чем у основателя Facebook Марка Цукерберга. Он находится на третьем месте рейтинга.

Возглавляет список глава Amazon Джефф Безос. Состояние бизнесмена оценивается в 188 миллиардов долларов. Сразу за ним идет сооснователь Microsoft Билл Гейтс, которому удалось собрать сумму в 121 миллиард долларов.

Всего Илону Маску удалось за этот год увеличить свое состояние на 57,2 миллиарда долларов. Вечером 17 августа акции компании-производителя автомобилей Tesla подскочили более чем на 10%. На торгах в США за одну акцию просили 1,8 тысячи долларов. Такая сумма стала абсолютным рекордом для американской компании. Бумаги Tesla подорожали на фоне ожидания роста спроса на машины компании на китайском рынке.