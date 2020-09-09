Илон Маск покинул пятерку самых богатых людей мира

Американский предпринимать и изобретатель Илон Маск вышел из пятерки богатейших людей мира. За сутки он потерял 16,3 миллиарда долларов из-за падений акций Tesla.

Акции компании Tesla потеряли более 20% своей стоимости во вторник, 8 сентября. Еще 1-го они стоили почти 500 долларов за штуку, тогда Маск занимал третье место в списке мировых богачей. Сейчас цена акций упала до 330 долларов за штуку, сообщает «Царьград».

Из-за этого состояние Маска сократилось до 82,2 миллиарда долларов. Теперь он на шестой строчке в рейтинге богатейших людей мира. По данным агентства Bloomberg, это самое стремительное однодневное падение в списке за всю историю его существования.

Первое место рейтинга все еще занимает создатель компании Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 186 миллиардов долларов. На втором месте Билл Гейтс со 121 миллиардом долларов. Тройку лидеров замыкает создатель Facebook Марк Цукерберг, который владеет 103 миллиардами. В пятерку также входят президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и инвестор Уоррен Баффет. Состояние первого — 85,5 миллиарда долларов, второго — 82,4 миллиарда.