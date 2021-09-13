Илон Маск показал своего щенка подписчикам

Генеральный директор Tesla, миллиардер Илон Маск показал подписчикам своего нового питомца. Им стал собака породы сиба-ину. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на Twitter Маска.

«Флоки приехал», — подписал публикацию миллиардер.

Ранее он говорил о том, что планирует завести животное. Тогда глава Tesla писал, что даст своему питомцу необычное имя.

Отмечается, что сразу после твита Маска шуточная криптовалюта FLOKI выросла в цене на 520%. Об этом сообщил крупнейший агрегатор данных по криптовалютам CoinGecko.