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    13 сентября 2021, 18:58

    Илон Маск показал своего щенка подписчикам

    Оксана Лавнюженко

    Генеральный директор Tesla, миллиардер Илон Маск показал подписчикам своего нового питомца. Им стал собака породы сиба-ину. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на Twitter Маска.

    «Флоки приехал», — подписал публикацию миллиардер.

    Ранее он говорил о том, что планирует завести животное. Тогда глава Tesla писал, что даст своему питомцу необычное имя.

    Отмечается, что сразу после твита Маска шуточная криптовалюта FLOKI выросла в цене на 520%. Об этом сообщил крупнейший агрегатор данных по криптовалютам CoinGecko.