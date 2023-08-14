Мир 14 августа 2023, 06:59 Илон Маск поддержал мнение аналитика о роли США в конфликте на Украине Илон Маск согласился с заявлением аналитика Меркуриса о провале наступления ВСУ РИА «Новости»

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось, а США вместо того, чтобы инициировать переговоры, в очередной раз подтолкнули киевский режим к продолжению кампании. Американский бизнесмен Илон Маск поддержал в X (бывшем Twitter) оценку британского аналитика Александра Меркуриса.

«Точно», — написал он на своей странице.

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Илон Маск ретвитнул запись бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса, который опубликовал фрагмент подкаста Александра Меркуриса. Британский аналитик заявил, что именно США привели Украину к провалу. По его мнению, с самого начала Белый дом игнорировал опасения России относительно безопасности, чем спровоцировал конфликт, а затем сорвал переговоры 2022 года в Турции. Специалист заявил, что после провала контрнаступления ВСУ американские политики настояли на продолжении боев вместо того, чтобы запустить процесс мирного урегулирования.

Украинская армия планировала пойти в контрнаступление весной, но перенесла кампанию на июнь. Она провалилась, заявил президент России Владимир Путин. Плененный украинский разведчик Василий Палий сказал, что ВСУ понесли большие потери.