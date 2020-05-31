Илон Маск по-русски ответил главе Роскосмоса

Глава SpaceX Илон Маск ответил на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter. Свой пост американский предприниматель сделал на русском языке.

«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», — написал Маск.

После запуска корабля Crew Dragon и его успешной стыковки с Международной космической станции (МКС) Рогозин поздравил в Twitter главу NASA Джима Бранденстайна, а также передал наилучшие пожелания команде SpaceX и лично Маску. На это сообщение и ответил глава SpaceX.

В свою очередь Бранденстайн также поблагодарил главу Роскосмоса за поздравления и добавил, что NASA благодарны за сотрудничество, которое надеются развивать.

Компания SрасеX после со второй попытки сумела запустить корабль Crew Dragon. Корабль пристыковался к МКС. Пока американцы праздновали победу, пользователи соцсетей корпели над новыми мемчиками.