Мир 28 февраля 2024, 10:50 Илон Маск оценил связь ЦРУ с Украиной Илон Маск: ЦРУ хорошо исполняет указания правительства США Grzegorz Wajda / Global Look Press

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США хорошо выполняет свою работу на Украине. Об этом в социальной сети X написал американский бизнесмен Илон Маск.

Таким образом он отреагировал на публикацию газеты The New York Times о глубокой связи ЦРУ с Украиной. Предприниматель подчеркнул, что ведомство всего лишь выполняет все указания со стороны Белого дома.

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«Работа ЦРУ, в конце концов, заключается в поддержке администрации США, что они делают довольно хорошо», — отметил Маск.

При этом миллиардер добавил, что если гражданам США эта ситуация не нравится, то на предстоящих выборах им нужно голосовать за других политиков.

Ранее журналисты The New York Times сообщили, что американская разведка на Украине координирует нанесение ударов по российской армии и предоставляет необходимую информацию. По данным источника, на территории страны за последние восемь лет появилось 12 секретных баз ЦРУ.