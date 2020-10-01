Илон Маск отказался делать прививку от коронавируса

Гендиректор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что не станет прививаться от коронавируса нового типа, когда вакцина станет доступной.

По данным портала Fox Business, предприниматель объяснил свое решение тем, что он и его дети не входят в группу риска по заражению коронавирусом. Он заявил об этом в подкасте журналистки The New York Times Кары Свишер.

При этом Маск также рассказал, что не обеспокоен выявлением в Штатах свыше семи миллионов заболевших COVID-19, поскольку «все люди умирают».

Идею всеобщего карантинного режима Маск также раскритиковал. Американский предприниматель подчеркнул, что изолировать следует только людей, которые входят в группы риска.

Пандемия коронавируса еще не закончилась, поэтому этой осенью необходимо соблюдать все меры предосторожности: следить за чистотой рук, носить маску и держаться подальше от людей. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что нужно делать, чтобы укрепить иммунитет.