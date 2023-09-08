Мир 08 сентября 2023, 18:30 Илон Маск опроверг «пророссийскую пропаганду» в соцсети X Миллиардер Маск не нашел пророссийской пропаганды в соцсети X Unsplash

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Миллиардер Илон Маск отверг обвинения американского журналиста Гленна Гринвальда в распространении «пророссийской пропаганды». Предприниматель опубликовал пост в соцсети X (ранее Twitter).

«Где вся эта пророссийская пропаганда? Мы этого не видим», — написал Маск.

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Гринвальд со ссылкой на материалы газеты The Washington Post обвинил руководство соцсети Х в распространении публикаций, выгодных для России, и жесткой цензуре контента.

О жизни Илона Маска подробно рассказал писатель Уолтер Айзексон в биографии миллиардера. Автор заявил, что создатель SpaceX и Tesla в 2022 году смог остановить атаку ВСУ у берегов Крыма, отключив сеть спутниковой связи Starlink и устранив украинские дроны с взрывчаткой. Кроме того, Айзексон показал закулисный взгляд на решение бизнесмена выкупить и возглавить сервис микроблогов Twitter. По данным писателя, идея о приобретении компании возникла у Маска в апреле прошлого года.