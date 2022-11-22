Мир 22 ноября 2022, 06:24 Илон Маск опроверг новую волну сокращений в Twitter Business Insider: Илон Маск объявил коллективу Twitter, что больше никого не уволит РИА «Новости»

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Американский бизнесмен Илон Маск решил приостановить кадровую оптимизацию Twitter. На общем собрании в штаб-квартире в Сан-Франциско он объявил оставшимся сотрудникам, что новых увольнений пока не планирует, сообщил Business Insider.

Илон Маск сказал, что «больше не планируется увольнений». Он объявил об этом впервые после того, как принял руководство Twitter. До его прихода в компании работали около 7500 человек, сейчас 2300.

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Новый владелец сократил до половины инженеров, и теперь готов найти новых. Нынешние сотрудники поддерживают связь с уволенными, поэтому источник издания допустил, что восстановят в должности кого-то из них.

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Бизнесмен также опроверг информацию о переезде штаб-квартиры из Сан-Франциско в Техас. Другие его компании, в том числе Tesla и SpaceX, перенесли туда свои головные офисы. В этом штате живет сам Илон Маск, некоторые из его детей и бывших жен. На этом же собрании владелец соцсети предупредил сотрудников о возможном банкротстве Twitter и дал другие пессимистичные прогнозы.