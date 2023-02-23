Мир 23 февраля 2023, 00:42 Илон Маск обвинил Нуланд в эскалации конфликта на Украине Бизнесмен Маск: никто не продвигает конфликт на Украине сильнее замгоссекретаря Нуланд YouTube

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Американский бизнесмен Илом Маск обвинил заместителя государственного секретаря Викторию Нуланд в эскалации конфликта на Украине. Миллиардер заявил в Twitter, что никто не продвигает эту стратегию сильнее Нуланд.

Так Маск отреагировал на слова замгоссекретаря о легитимности российских баз в Крыму в качестве военных целей для Украины. Нуланд заявила, что США поддерживают нанесение ВСУ ударов по Крыму.

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«Никто не продвигает эту войну сильнее Нуланд», — написал Маск в соцсети.

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Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал Нуланд «одержимой подталкиванием Украины к НАТО». Он заявил, что замгоссекретаря и другие представители «коррумпированного истеблишмента» долгое время занимаются поиском конфронтации на Украине.

В прошлом месяце Нуланд заявила, что США «счастливы», что трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» превратились в «груду металла на дне моря». Она согласилась с тем, что США получили выгоду от выхода российских газопроводов из строя.