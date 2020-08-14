Илон Маск обвинил конкурентов в растрате госбюджета

Глава SpaceX Илон Макс заявил, что компания United Launch Alliance (ULA) впустую тратит деньги налогоплательщиков, запуская в космос одноразовые ракеты. Так он прокомментировал информацию о получении его конкурентами контрактов на военные запуски.

Свое мнение он опубликовал в Twitter.

«Поскольку их ракеты не многоразовые, со временем станет очевидно, что ULA — совершенная растрата средств налогоплательщиков», — написал Маск.

Пентагон на прошлой неделе подписал договоры на пять лет с компаниями SpaceX и ULA на запуски военных спутников. При этом на долю компании Маска пришлось 40% контрактов, его конкуренты получили 60% заказов.

В ULA не стали реагировать на реплику главы SpaceX.

На днях православный священник из Барнаула Александр Микушин пригласил Илона Маска посетить Алтайский край и научить российских инженеров строить корабли с многоразовыми ступенями.