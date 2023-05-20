Мир 20 мая 2023, 08:16 Илон Маск назвал ведущее американское СМИ рупором пропаганды правительства Илон Маск: газета The Washington Post стала пропагандистским рупором правительства США flickr

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Миллиардер Илон Маск заявил, что считает газету The Washington Post «пропагандистским рупором» американского правительства. Так бизнесмен отреагировал на материал издания, посвященный разоблачителям из ФБР, написало РИА «Новости».

«Washington Post превратилась из ставящей под сомнение (позицию — прим. ред.) государства в его пропагандистский рупор», — написал он.

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На посту президента США, признавался Маск, он хотел бы видеть «нормального человека» — исполнительного директора страны. Бизнесмен даже вспомнил старую поговорку, о том, что люди, «набранные случайно по телефонной книге», могут лучше управлять государством чем те, кто окончил Гарвард.

Ранее Маск обвинил финансиста Джорджа Сороса в том, что он хочет уничтожить человечество. По словам бизнесмена, тот просто ненавидит людей.