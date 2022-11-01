Илон Маск назвал себя «оператором горячей линии для жалоб на Twitter» | 360°

Мир 01 ноября 2022, 19:11 Илон Маск назвал себя «оператором горячей линии для жалоб на Twitter» Владелец SpaceX и Tesla Илон Маск назвал себя оператором горячей линии Twitter

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Американский предприниматель, новый хозяин соцсети Twitter Илон Маск назвал себя «оператором горячей линии для жалоб на Twitter». Предприниматель уже второй раз за неделю изменил описание в разделе «биография» своего аккаунта в соцсети.

Неделю назад Маск назвал себя шефом Twitter. Теперь же он понизил себя до оператора горячей линии. Вероятнее всего, это связано с тем, что новому владельцу социальной сети поступает множество просьб от пользователей с просьбой разблокировать их аккаунты. Также многие просят за бывшего президента США Дональда Трампа, чей аккаунт заблокирован «навечно».

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Также сегодня писатель Стивен Кинг заявил, что уйдет из Twitter, если новое руководство введет платную верификацию. Он заявил, что это соцсеть должна ему платить, а не он ей. Маск уже отреагировал на это, сказав, что снизит стоимость платной «галочки» с 20 до восьми долларов в месяц.

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Маск стал единоличным владельцем Twitter в октябре. Он распустил совет директоров из девяти человек и привлек к работе в своей новой компании более 50 сотрудников из Tesla. Они оценят состояние компании, изучат исходный код социальной сети и составят план по перестройке платформы.