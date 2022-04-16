Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск рассматривает возможность привлечения своих деловых партнеров для того, чтобы осуществить намерение приобрести Twitter. Об этом сообщило издание New York Post.

В статье утверждается, что американский предприниматель уже ведет переговоры с вероятными инвесторами. Как отметил ТАСС, он хочет обойти План прав акционеров, который был принят на этой неделе советом директоров компании. Это произошло на фоне желания Маска полностью купить Twitter.

Компания Silver Lake Partners может стать одним из партнеров Маска. Пока точно неизвестно, сделает ли основатель SpaceX и Tesla более крупное предложение или попытается приобрести компанию вместе с новыми партнерами, отмечено в материале.

Ранее стало известно, что один из акционеров Twitter подал в суд на Маска. Истцом выступил Марк Бейн Раселла. Суть его претензии заключается в том, что Маск в установленный срок не раскрыл данные о доле в компании и смог покупать акции по более низкой цене.

В начале апреля руководитель Тwittеr Параг Агравал сообщил о вхождении Маска в совет директоров компании.