Маск отказался комментировать обвинения СМИ в подрыве деятельности ВСУ | 360°

Мир 08 октября 2022, 00:04 Поделиться Telegram

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Viber Маск отказался комментировать обвинения СМИ в подрыве деятельности ВСУ Маск сослался на военную тайну, комментируя обвинения СМИ в подрыве деятельности ВСУ YouTube

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Газета Financial Times сообщила, что глобальная спутниковая система Starlink подрывает усилия украинской армии. Владелец сети Илон Маск назвал материал глупым, он не стал ничего объяснять. Об этом написал Telegram-канал «Би-би-си».

ВСУ используют американские спутники для передачи данных разведки на территорию, где нельзя использовать другие способы коммуникации. В Starlink сигнал попадает от дронов, которые обеспечивают покрытие. Однако источник в правительстве Украины утверждает, что за последние недели потеря связи не раз приводила к «катастрофическим последствиям».

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СМИ попытались получить комментарий от главы Минобороны Украины Алексея Резникова. Однако высокопоставленный чиновник отказался отвечать на их вопросы. Не прояснил ситуацию и сам Маск. Он указал журналистам Financial Times на неточности в статье. Предприниматель не стал вдаваться в подробности, сославшись на военную тайну.

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Ранее Маск предложил вариант разрешения конфликта на Украине. По его мнению, Крым должен остаться за Россией, а Украина обязана обеспечить внеблоковый статус. Он подчеркнул, что русское население Украины поддерживает Россию и хочет быть с ней.

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