Илон Макс обозвал владельца Amazon

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обозвал владельца компании Amazon Джеффа Безоса подражателем. Так он отреагировал на покупку Безова стартапа беспилотных автомобилей.

Об этом Маск написал в своем Twitter.

«Джефф Безос повторюшка. Ха-ха», — написал Маск, добавив ссылку на новость издания Financial Times о покупке компанией Amazon стартапа Zoox за 1,2 миллиарда долларов.

Компания Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет.

SpaceX стала первой частной компанией, запустившей пилотируемый корабль с космонавтами на борту на орбиту Земли. В планах амбициозного изобретателя Маска покорение Марса.

Это уже не первое высказывание владельца SpaceX в адрес владельца Amazon. Ранее он заявил, что «пришло время разбить Amazon». Маск считает, что компания монополизировала рынок. Сам Безос хранит молчание и не реагирует на заявление коллеги.