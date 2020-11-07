«Иллюзий нет, и в этом плюс». Политолог рассказал о пользе победы Байдена для России

«Во-первых, я не сомневался в его победе. Во-вторых, я думаю, что он несет Америке и миру нормализацию. Это не означает резкого улучшения отношений с Россией — отношения, конечно, будут сложными. Но, в любом случае, он человек понятный, предсказуемый, который руководствуются логикой, а не эмоциями», — отметил Калачев.

Отвечая на вопрос, с кем из предшественников можно сравнить Байдена, политолог заявил, что не считает нужным проводить такие сравнения, потому что «каждый американский президент особенный».

«В этом смысле мы же тоже не можем с вами сравнить Путина с Хрущевым», — отметил Калачев.

Политолог считает, что Байден «как минимум опытный политик и у него сильная команда — это уже хорошо».

«То, что он предсказуем даже в части отношений с Россией, которые не будут простыми, ну, тоже нормально, потому что не надо [испытывать] лишних иллюзий и надежд, которые были связаны с Трампом. Здесь иллюзий нет, поэтому в этом плюс», — уверен собеседник «360».