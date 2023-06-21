Мир 21 июня 2023, 09:05 «Или танки, или…». Зачем Зеленская съездила в Израиль «Российская газета»: визит Зеленской в Израиль стал напоминанием о поставках танков РИА «Новости»

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Супруга президента Украины под видом гуманитарной поездки посетила Израиль. Хотя ранее украинский посол и пытался угрожать, что она не приедет и даже выдвигал ультиматумы. Однако в ситуации, когда именно Киев, а не Тель-Авив стоит с протянутой рукой, у жены Владимира Зеленского не осталось других вариантов, отметил обозреватель«Российской газеты».

Посол Украины в Израиле пытался ставить условия, чтобы израильские официальные лица осудили слова лидера России о том, что «президент Украины — позор еврейского народа». Но этот шантаж не сработал.

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«Поддаваться на ультиматумы Киева — себя не уважать. <…> Супруге Зеленского ничего не оставалось, как сделать вид, будто ничего не произошло», — констатировал автор.

По оценке обозревателя, в Киеве полагают, что Зеленская сможет подтолкнуть Израиль к поставкам танков хотя бы через третьи страны. При этом нельзя забывать и то, что на Израиль давят США, которые не слишком довольны тем, что страна занимается только гуманитарной поддержкой украинской стороны.

Израильские власти, правда, возможность поставок, отвергают, но при этом ничего не говорят о запрете на реэкспорт своей бронетехники в третьи государства. А это делает возможным следующую схему: одна или несколько европейских стран покупают устаревшую израильскую технику, а потом с разрешения Штатов перепродают ее Киеву. Тель-Авив при этом может ради соблюдения формальностей даже выразить протест происходящему.

Таким образом, псевдогуманитарная миссия Зеленской является ни чем иным, как ультимативное напоминание Израилю о том, что на размышления остается все меньше времени.

«Или танки, или…» — заключил обозреватель.