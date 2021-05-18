Ильхам Алиев призвал начать переговоры с Арменией о делимитации границы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил о необходимости начать переговоры с Арменией о делимитации границы, написал сайт RT.

«Президент Азербайджана высоко оценил постконфликтную ситуацию в регионе, отметив, что ситуация в регионе, в том числе на азербайджано-армянской границе, стабильна через шесть месяцев после окончания конфликта», — отметили в пресс-службе Алиева.

Глава Азербайджана считает, что «неадекватная реакция» Армении на произошедшее на границе и попытки признать интернациональным этот вопрос могут спровоцировать еще большее напряжение.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян рассказал, что на армяно-азербайджанской границе ухудшается обстановка. Он сообщил об агрессии со стороны Вооруженных сил Азербайджана.