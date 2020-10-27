Икону Дональда Трампа разместили на одной из улиц Манхэттена

«Дни.ру» рассказали, что художник разместил свою работу около здания церкви Святого Томаса. Отмечается, что на иконе Трамп изображен в древних одеяниях с нимбом вокруг головы. В одной руке у него пустая книга и он указывает на ее страницы пальцем.

«У нас есть самопровозглашенный святой, который проповедует „ничто“, каждый день затягивая нас все глубже в свою корыстную пустоту золотого тельца. Пора уже перевернуть эту страницу», — разъяснил Датуна.