IKEA заплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Тяжелый комод из IKEA упал на двухлетнего мальчика. В итоге ребенок скончался. Торговая сеть изъяла из продажи комоды и согласилась выплатить семье 46 миллионов долларов.

Как пишет CBS News, несчастный случай произошел в 2017 году в Калифорнии. Джозеф Дудек попытался залезть на комод серии Malm, но 32-килограммовая мебель упала на мальчика и придавила его насмерть.

Родители ребенка подали в суд на IKEA. Дело удалось решить во внесудебном порядке с выплатой 46 миллионов долларов семье мальчика.

«Несмотря на то, что ни одно урегулирование не может изменить трагические события, которые привели нас сюда <…> мы благодарны за то, что это судебное разбирательство разрешилось», — сказано в заявлении торговой сети.

В IKEA выразили глубочайшие соболезнования и пообещали, что будут продолжать работать над проблемой безопасности. Кроме того, вся серия комодов Malm была изъята из продажи.

Как сообщали сторонники защиты прав потребителей, за последние годы комоды IKEA, в частности Malm, стали причиной гибели 10 человек. Только в 2016 году компания выплатила 50 миллионов долларов в качестве компенсации после смерти трех детей в магазинах.