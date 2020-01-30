IKEA закрыла магазины в Китае из-за коронавируса
Обслуживать покупателей продолжит и клиентский центр, уточнили в публикации IKEA в соцсети Weibo.
«Мы внимательно следим за вспышкой вируса и сообщим о восстановлении работы магазинов в зависимости от обстоятельств», — подчеркнули в компании, добавив, что торговые площадки закроются на территории материкового Китая.
Накануне, уточнило РИА «Новости», IКЕА заявила о временном закрытии почти половины своих магазинов в Китае. Всего в стране около 30 торговых точек шведского бренда.
В конце декабря в китайском Ухане произошла вспышка пневмонии. Ее возбудителем оказался коронавирус нового типа. Из-за 2019-nCoV уже умерло 170 человек, зараженными считаются около 7,7 тысячи китайцев.
Вирус распространился за пределы Китая. Случаи инфицирования зарегистрированы в Гонконге Макао и на Тайване. Люди болеют в Японии, Таиланде, Южной Корее, США и других странах. До России коронавирус пока не добрался.
Китайские власти решили привлекать к уголовной ответственности тех, кто нарушит карантин или откажется от лечения вируса.