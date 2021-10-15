IKEA спрогнозировала дефицит товаров до 2022 года

Глава Inter IKEA Джон Абрахамссон Ринг рассказал, что в розничной торговле холдинга сохранится дефицит товаров из-за проблем с поставками. Кризис продлится до августа 2022 года, сообщило агентство Bloomberg.

Доставку товаров в розничные сети по всему миру сильно ограничили заблокированные порты и нехватка транспортных контейнеров. По словам директора Inter IKEA, самые большие проблемы возникли с доставкой товаров из Китая, поэтому IKEA сфокусировалась на продаже только самых популярных продуктов.

Шведская компания по производству мебели и товаров для дома старается отладить логистику через поиск новых железнодорожных маршрутов, а также путем аренды большего числа транспортных контейнеров. В прошлом финансовом году IKEA удалось восстановить работу компании после закрытия магазинов в первую волну пандемии.

Летом 2020 года представители компании сообщили, что вернут деньги девяти странам, полученные в рамках государственной помощи во время пандемии коронавируса. Выплаты получили правительства Бельгии, Хорватии, Чехии, Ирландии, Португалии, Румынии, Сербии, Испании и США.