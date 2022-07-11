IKEA не смогла возобновить возобновить онлайн-распродажу в России

Желающие приобрести товары на онлайн-распродаже IKEA так и остались без покупок. Компания четвертый день подряд не может организовать покупки по интернету.

«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», — сказано на сайте организации.

Три дня назад сообщалось, что продажи откроют после выходных, поскольку «все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время» были заняты.

Онлайн-распродажа должна была стартовать 5 июля, но этого не случилось из-за сбоя в работе сайта компании. Близкий к IKEA в России источник ТАСС сообщил, что ресурс искусственно «обваливали» конкуренты. Онлайн-распродажи велись 7 июля, но позже клиенты столкнулись с перегрузкой сайта.

Ранее шведская компания IKEA объявила об уходе с российского рынка. Перед этим она решила устроить распродажу товаров. Первыми купить их дали возможность сотрудникам IKEA.