IKEA назвала портреты Путина в хорватском магазине монтажом

Фотографии с портретами президента РФ Владимира Путина, якобы выставленными в магазине IKEA в хорватской столице Загребе, на самом деле являются монтажом. Об этом официальный представитель ретейлера Миливой Джилас сообщил РИА «Новости».

После появления в Сети фотографий с портретами Путина в хорватской IKEA провели служебную проверку. По результатам в компании сообщили, что снимки оказались ненастоящими.

«Это смонтированные в графическом редакторе изображения, они не являются реальными фотографиями из настоящего магазина», — заявил Джилас.

Представитель IKEA добавил, что больше никакой информации по этому поводу у них нет.

Фото с портретами Владимира Путина в хорватской IKEA накануне разошлись по соцсетям. Пользователи предположили, что фотографии Путина в демонстрационных залах магазина в Загребе расставили сами сотрудники. Сообщалось, что таким образом они якобы решили поддержать российского лидера.

IKEA 4 марта объявила о приостановке всех продаж в России. Магазины закрылись до конца мая.