Мир 08 августа 2023, 19:01 Июль-2023 стал самым жарким месяцем в мировой истории Copernicus: июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории Телеканал «360»

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Прошедший июль стал самым жарким месяцем за всю мировую историю наблюдений — 83 года. Среднемесячная температура воздуха достигла +16,95 градуса. Об этом сообщило Agence France-Presse, сославшись на данные программы ЕС по наблюдению за Землей Copernicus.

«Глобальные температуры воздуха и поверхности океана установили новые исторические рекорды в июле», — процитировало издание замдиректора программы Саманту Берджесс.

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Она назвала 2023 год «третьим самым теплым» в истории и предупредила о пагубных последствиях происходящего как для планеты, так и для ее населения.

Предыдущий июльский рекорд — 16,63 градуса — относится к 2019 году. В июле текущего года температура воздуха оказалась на 0,72 градуса выше, чем в среднем в период с 1991 по 2020 год.

Ранее Гидрометцентр России сообщал, что рекордные температуры этого июля связаны с «волнами тепла в значительной части Северной Америки, Азии и Европы» и отмечал, что они оказали «серьезное воздействие» на здоровье людей, экономику и экологию.