  • Иисус спас бегуна в майке «Иисус спасет»

    25 октября 2019, 10:06

    Алена Макаренко

    Американский бегун упал с сердечным приступом на дистанции. На его стартовом номере была надпись «Иисус спасет». Совпадение, но факт: жизнь ему спас другой спортсмен с именем Иисус. Об этом сообщило издание Pioneer Press.

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    Марафон прошел 6 октября в Миннеаполисе, штат Миннесота. На старт вышел 25-летний Тайлер Мун, у которого на майке виднелась надпись Jesus Saves («Иисус спасет»). На 13-м километре у молодого человека случился приступ тахикардии, сердце остановилось, он упал и потерял сознание.

    Рядом с ним бежал другой участник марафона Иисус Буэно, латиноамериканец по происхождению. Спортсмен сделал пострадавшему массаж сердца и искусственное дыхание. Он оказал Муну квалифицированную первую медицинскую помощь, так как работает помощником анестезиолога в клинике.

    Вскоре на место приехали врачи и отвезли бегуна в клинику. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, тем не менее он продолжает восстанавливаться. По словам медиков, сердце Муна в порядке, тот приступ можно считать аномалией.

    Позднее Буэно позвонил Муну и спросил про здоровье. Пострадавший теперь полностью уверен: надпись на майке была пророческой.

    Известно, что ранее спортсмен никогда не жаловался на здоровье.