Мир 06 июня 2023, 19:44 Их время прошло. Глава Philip Morris International выступил за запрет сигарет во всем мире Глава Philip Morris International предложил установить дату запрета сигарет во всем мире РИА «Новости»

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Во всем мире требуется установить сроки запрета сигарет, а также начать переход на менее опасные альтернативы. Такое мнение в беседе с Daily Mail высказал глава американской табачной компании Philip Morris International Яцек Ольчак.

Глава PMI отметил, что власти Великобритании занимаются регулированием в области автомобильной промышленности, объявляют о запрете в определенные сроки на выпуск машин с бензиновыми двигателями. По его мнению, аналогичным образом можно был сделать и в табачной отрасли.

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Ольчак курил более 20 лет, но смог отказаться от вредной привычки. Сигаретам сейчас уже «место в музеях», подчеркнул он.

Гендиректор Philip Morris International выразил уверенность, что компаниям, которые идут по пути производства менее вредных табачных продуктов, следовало бы оказывать поддержку.

Помимо этого, по его мнению, дезинформация о менее вредных альтернативах сигаретам только усугубляет проблему курения. На сегодняшний день Швеция и Япония могут быть примерами успешного перехода к табачным альтернативам, указал Ольчак.