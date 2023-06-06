06 июня 2023, 19:44
Их время прошло. Глава Philip Morris International выступил за запрет сигарет во всем мире
Глава Philip Morris International предложил установить дату запрета сигарет во всем мире
Во всем мире требуется установить сроки запрета сигарет, а также начать переход на менее опасные альтернативы. Такое мнение в беседе с Daily Mail высказал глава американской табачной компании Philip Morris International Яцек Ольчак.
Глава PMI отметил, что власти Великобритании занимаются регулированием в области автомобильной промышленности, объявляют о запрете в определенные сроки на выпуск машин с бензиновыми двигателями. По его мнению, аналогичным образом можно был сделать и в табачной отрасли.
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Ольчак курил более 20 лет, но смог отказаться от вредной привычки. Сигаретам сейчас уже «место в музеях», подчеркнул он.
Гендиректор Philip Morris International выразил уверенность, что компаниям, которые идут по пути производства менее вредных табачных продуктов, следовало бы оказывать поддержку.
Помимо этого, по его мнению, дезинформация о менее вредных альтернативах сигаретам только усугубляет проблему курения. На сегодняшний день Швеция и Япония могут быть примерами успешного перехода к табачным альтернативам, указал Ольчак.
Курение
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