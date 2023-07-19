Мир 19 июля 2023, 15:34 «Их уничтожат за полтора дня». ВС США не смогут проводить операции на Украине Экс-разведчик США Риттер объяснил бессмысленность отправки ВС США на Украину U.S. Department of Defense

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер усомнился в способности военного контингента США проводить успешные операции на территории Украины. Своим мнением специалист поделился в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Риттер напомнил о решении президента Штатов Джо Байдена мобилизовать три тысяч человек из резервных сил в рамках операции «Атлантическая решимость». Ее проводят с весны 2014 года. Цель — увеличение американского военного присутствия в Восточной Европе.

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«Три тысячи военных — это ни о чем. Их бы уничтожили за полтора дня», — заметил экс-разведчик.

По его оценке, решение Байдена, скорее всего, не связано с желанием ввести военный контингент США на Украину. К тому же нельзя упускать момент подготовки мобилизованных американских военных — все они обучены для выполнения совсем других задач, пояснил Риттер. Таким образом, по его оценке, об успешных операциях на украинском театре боевых действий говорить не приходится.

Скорее всего, Байден просто хотел дать некий сигнал Евросоюзу, показать, что Штаты готовы обеспечивать безопасность стран ЕС. Все ради того, чтобы европейские лидеры могли спать спокойно, заключил бывший разведчик.