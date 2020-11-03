Российских след начали находить в терактах в Вене, ведь среди задержанных есть выходцы из Северного Кавказа. Однако первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил «360», что Австрия не допустит таких заявлений в адрес России.

«Когда была первая и вторая чеченские войны, когда террористов международных прижимали на Северном Кавказе, Европа говорила, что мы чрезмерную силу применяем против них, это все борцы за свободу. Эти борцы, убегая из России, обосновались и их принимала вся Европа. Это напоминает мне братьев Царнаевых», — рассказал Джабаров.

Братьев тогда приняла Америка. Собеседник «360» напомнил, что по поводу этих людей Россия предупреждала персонально. И в итоге они совершили теракт.

«Откуда эти выходцы — ни о чем не говорит, мы с ними боролись, они убежали и их приютили. К сожалению случилось то, что случилось», — заявил первый заместитель.

Он также отметил нелепость претензий в адрес России и сравнил это с тем, что российская сторона начнет предъявлять за Гитлера, который был гражданином Австрии.

«Я уверен, что канцлер Австрии, он большой друг нашей страны, никогда не допустит подобных обвинений. Россия-то тут причем?», — заключил Джабаров.

Сенатор обратил внимание, что Рамзан Кадыров проделал «колоссальную работу» в своем регионе. По его словам, сейчас в Чечне стало гораздо спокойнее. Однако свое влияние Кадыров может распространить на порядочных людей, а не на преступников.

«Кадыров сам готов уничтожать этих людей, позорящих чеченский народ. Этот народ выбрал правильный путь в своем развитии и сейчас процветает», — добавил государственный деятель.

Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что в Австрии после теракта задержали выходцев из ряда балканских стран и Северного Кавказа.